Англия

В минувшее трансферное окно полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум мог перейти в Барселону, однако этот переход так и не состоялся. 29-летний нидерландец рассказал, насколько он близок был к переезду на Камп Ноу.

"Я не думаю, что это было настолько серьезно. Иначе вы бы прочитали немного больше информации, произошло бы значительно больше. Ничего конкретного не было. Судя по всему, я остаюсь в Ливерпуле".

"Мой контракт действителен еще на 10 месяцев, но это может измениться. В футболе никогда не знаешь, что произойдет в итоге. Посмотрим", — приводит слова Вейналдума Sky Sports.

Ранее сообщалось, что именно главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу удалось убедить Вейналдума остаться в стане "красных".