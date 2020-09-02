Испания

Хавбек сборной Нидерландов может перебраться к Рональду Куману в столицу Каталонии.

Барселона и Ливерпуль обсуждают трансфер Жоржиньо Вейналдума в испанский клуб, сообщает журналист Sport.es Альберт Роге. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. В этом трансфере заинтересован лично новый тренер Барселоны Рональд Куман.

Трансфер 29-летнего Жоржиньо оценивают в 15-20 миллионов евро. Футболист подпишет трехлетний контракт.

Относительно низкая стоимость перехода объясняется тем, что у голландца остается всего год по контракту с Ливерпулем.

Ливерпуль также ведет переговоры о покупке центрального полузащитника Баварии Тиаго Алькантары. Мюнхенский клуб просит 30 млн евро в то время, как англичане готовы заплатить только 20 млн.