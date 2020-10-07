Англия

Норвежец не получил в свой состав желаемых футболистов.

Руководство Манчестер Юнайтед не смогло приобрести ни одного футболиста из списка, который менеджер Оле-Гуннар Солскьяер предоставил клубу, сообщает ESPN.

По данным источника, норвежский специалист хотел видеть в своей команде Джейдона Санчо, Натана Аке, Дайота Упамекано и Джека Грилиша.

Известно, что Упамекано, Грилиш и Санчо остались в своих клубах, а Аке присоединился к Манчестер Юнайтед. Утверждается, что после провала с этими вариантами, Солскьяер обратил внимание на Донни ван де Бека и Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что уругвайский форвард не сможет дебютировать за команду в ближайшем матче АПЛ.