Новичок МЮ Эдинсон Кавани должен пройти карантин.
Эдинсон Кавани, Getty Images
07 октября 2020, 19:45
В матче пятого тура Премьер-лиги против Ньюкасла Манчестер Юнайтед на сможет рассчитывать на Эдинсона Кавани — сообщает Goal.
Уругвайский нападающий прилетел из Парижа в Манчестер в воскресенье, 4 октября, а по правилам Великобритании все прибывшие в страну должны пройти двухнедельный карантин.
Таким образом, 17 октября, когда должен состояться матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед, 33-летний форвард еще не будет доступен.
Манчестер Юнайтед объявил о подписании Кавани перед самым закрытием трансферного окна 5 октября.