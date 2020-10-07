Англия

Новичок МЮ Эдинсон Кавани должен пройти карантин.

В матче пятого тура Премьер-лиги против Ньюкасла Манчестер Юнайтед на сможет рассчитывать на Эдинсона Кавани — сообщает Goal.

Уругвайский нападающий прилетел из Парижа в Манчестер в воскресенье, 4 октября, а по правилам Великобритании все прибывшие в страну должны пройти двухнедельный карантин.

Таким образом, 17 октября, когда должен состояться матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед, 33-летний форвард еще не будет доступен.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании Кавани перед самым закрытием трансферного окна 5 октября.