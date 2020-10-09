Англия

Сроки восстановления голкипера от повреждения бедра пока неизвестны.

Вратарь Челси Эдуар Менди покинул расположение сборной Сенегала после того, как он получил травму на тренировке. Об этом сообщает официальный сайт "пенсионеров".

28-летний голкипер вернулся в лондонский клуб. Отмечается, что он повредил правое бедро и теперь должен пройти дополнительное обследование.

Вероятные сроки отсутствия Менди пока не сообщаются. Сенегальца во время его восстановления смогут подменить в Челси Кепа Аррисабалага или Вилли Кабальеро.

Напомним, что Эдуар Менди перешел в стан "синих" из Ренна в минувшее трансферное окно. По информации СМИ, сумма перехода составила 25 миллионов евро.