Сроки восстановления голкипера от повреждения бедра пока неизвестны.
Эдуар Менди, Getty Images
09 октября 2020, 15:22
Вратарь Челси Эдуар Менди покинул расположение сборной Сенегала после того, как он получил травму на тренировке. Об этом сообщает официальный сайт "пенсионеров".
28-летний голкипер вернулся в лондонский клуб. Отмечается, что он повредил правое бедро и теперь должен пройти дополнительное обследование.
Вероятные сроки отсутствия Менди пока не сообщаются. Сенегальца во время его восстановления смогут подменить в Челси Кепа Аррисабалага или Вилли Кабальеро.
Напомним, что Эдуар Менди перешел в стан "синих" из Ренна в минувшее трансферное окно. По информации СМИ, сумма перехода составила 25 миллионов евро.