Англия

Экс-менеджер рассказал о работе с немцем.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал о своей работе с нынешним полузащитником команды Месутом Озилом.

"Он был не из тех, кто проявлял наибольшую дисциплину на поле. И игра без мяча была не совсем его сильной стороной".

"Но вы можете справиться с этим, если поставите рядом с ним еще несколько оборонительно настроенных игроков. Главное — найти правильный баланс между атакой и защитой", — сказал Венгер Der Speigel.

Ранее французский специалист предложил поменять ряд правил в современном футболе.