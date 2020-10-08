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Экс-менеджер Арсенала высказался за реформу в футболе.

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что хотел бы изменить некоторые правила в футболе, в том числе, введение аута.

"Я бы хотел, чтобы атакующая команда имела больше возможностей забить гол после вбрасывания аута. За пять минут до конца игры вбрасывание для команды должно быть преимуществом, но в таких ситуациях вы сталкиваетесь с численным превосходством соперника".

"По статистике, в 8 из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", — приводит слова Венгера L`Equipe.

Ранее французский специалист высказал свое мнение о карьере вингера Баварии Сержа Гнабри.