Англия

"Горожане" рассматривают форвардов на будущее.

Манчестер Сити рассматривает нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда в качестве кандидата на замену Серхио Агуэро, сообщает Don Balon.

Отмечается, что в контракте норвежца есть пункт, по которому его соглашение можно выкупить за 70 миллионов в 2022 году.

По данным источника, "горожане" готовы заплатить дортмундцам 100 миллионов евро, чтобы заполучить Холанда уже следующим летом. Также на футболиста претендует Ювентус.

Напомним, ранее форвард сумел забить свой дебютный гол за сборную Норвегии.