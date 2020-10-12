"Красные" будут рассчитывать на имеющихся вратарей.
Адриан, getty images
12 октября 2020, 00:30
Руководство Ливерпуля не станет приобретать очередного голкипера в команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Express.
По данным источника, изначально "красные" думали расстаться с Адрианом и приобрести на его место вратаря Сток Сити Джека Батланда.
Отмечается, что менеджер команды Юрген Клопп заверил клуб, что доверяет Адриану место запасного голкипера в коллективе.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль все-таки подписал контракт с 17-летним бразильским вратарем.