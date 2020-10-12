Англия

"Красные" будут рассчитывать на имеющихся вратарей.

Руководство Ливерпуля не станет приобретать очередного голкипера в команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Express.

По данным источника, изначально "красные" думали расстаться с Адрианом и приобрести на его место вратаря Сток Сити Джека Батланда.

Отмечается, что менеджер команды Юрген Клопп заверил клуб, что доверяет Адриану место запасного голкипера в коллективе.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль все-таки подписал контракт с 17-летним бразильским вратарем.