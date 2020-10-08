Англия

Марсело Питалуга присоединился к чемпиону Англии.

Победитель юношеского чемпионата мира Марсело Питалуга подписал полноценный контракт с Ливерпулем — сообщил официальный сайт клуба.

17-летний голкипер является воспитанником Флуминенсе, где он постигал азы вратарского мастерства с братом основного вратаря Ливерпуля и национальной сборной Бразилии, Алиссона Бекера — Муриэлем.

Марсело, выигравший в составе сборной Бразилии (U-17) юношеский чемпионат мира в ноябре 2019 года, еще не выступал на взрослом уровне, но дважды попадал в заявку Флуминенсе на матчи чемпионата Бразилии.

По словам старшего тренера вратарей Ливерпуля Джона Ахтенберга, Марсело будет тренироваться с первой командой "красных", но начнет выступления за молодежный состав.