Англия

Английский клуб некрасиво поступил с аргентинским голкипером.

Некоторые звездные игроки Манчестер Юнайтед разочаровались поведением клуба по отношению к Серхио Ромеро, сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" заблокировали трансфер аргентинца в Эвертон, не получив нужную сумму, а потом отказали "ирискам" и в аренде.

Более того, никто не забыл случай, когда Оле-Гуннар Солскьяер решил выставить Де Хеа, а не Ромеро в полуфинале Кубка Англии.

Отметим, что в распоряжении Оле-Гуннара Солскьяера также есть Де Хеа, Хендерсон и Рандолф.