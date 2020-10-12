Англия

"Красным дьяволам" не понравилось предложение "ирисок".

Эвертон делал предложение по Серхио Ромеро в минувшее трансферное окно, однако Манчестер Юнайтед его не принял.

Как сообщает The Athletic, "ириски" предложили два миллиона евро и были готовы полностью платить всю его зарплату.

Тем не менее, Манчестер Юнатйде хочет выручить за аргентинца, контракт с которым истекает летом 2021 года, хотя бы восемь миллионов евро.

Отметим, что в распоряжении Оле-Гуннара Солскьяера также есть Де Хеа, Хендерсон и Рандолф.