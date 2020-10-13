Англия

Ганский хавбек вскоре присоединится к тренировкам с новой командой.

Центральный полузащитник Томас Партей прилетел в Лондон после того, как его переход из мадридского Атлетико в Арсенал состоялся в последний день трансферного окна.

Как сообщает пресс-служба "канониров", 27-летний футболист прибыл в расположение своего нового клуба и провел официальную фотосессию в качестве игрока Арсенала.

Вскоре Партей приступит к тренировкам под руководством Микеля Артеты. В стане "канониров" он будет выступать под 18-м номером.