Ганский хавбек вскоре присоединится к тренировкам с новой командой.
Томас Партей, Getty Images
13 октября 2020, 18:15
Центральный полузащитник Томас Партей прилетел в Лондон после того, как его переход из мадридского Атлетико в Арсенал состоялся в последний день трансферного окна.
Как сообщает пресс-служба "канониров", 27-летний футболист прибыл в расположение своего нового клуба и провел официальную фотосессию в качестве игрока Арсенала.
Вскоре Партей приступит к тренировкам под руководством Микеля Артеты. В стане "канониров" он будет выступать под 18-м номером.
Напомним, ранее отец Томаса Партея признался, что в минувшее трансферное окно его сыном интересовались Ювентус и Челси
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