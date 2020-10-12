Англия

Джейкоб Партей рассказал о событиях минувшего трансферного окна.

Центральный полузащитник Томас Партей в минувшее трансферное окно покинул мадридский Атлетико после того, как Арсенал активировал его клаусулу в размере 50 миллионов евро.

Впрочем, помимо "канониров", в подписании 27-летнего хавбек были заинтересованы туринский Ювентус, лондонский Челси и ряд других клубов, о чем рассказал отец футболиста Джейкоб Партей.

"На самом деле нас ничто не беспокоило, потому что мы надеялись на появление большого клуба. Мы знали об интересе других команд. Помимо Арсенала, это были Ювентус, Челси и так далее".

"Томас был готов перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Однако я спросил у него, может ли он оказаться там, где нет Лиги чемпионов, и помочь им попасть туда?" — приводит слова Партея-старшего Football Italia со ссылкой на MyJoyOnline.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико может подписать Кондогбия вне трансферного окна, поскольку Партей перешел в Арсенал в последние минуты дедлайна регистрации новых игроков.