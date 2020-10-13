Англия

Аргентинский голкипер хотел перейти в Эвертон, но "красные дьяволы" заблокировали этот трансфер.

Вратарь Серхио Ромеро в последний день трансферного окна мог присоединиться к Эвертону на правах аренды, однако, несмотря на предложение "ирисок" в размере 2 миллионов фунтов и погашение всей зарплаты футболиста, Манчестер Юнайтед заблокировал эту сделку. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 33-летнего аргентинца разочаровало данное решение "красных дьяволов". Масла в огонь подлило исключение голкипера из заявки на Лигу чемпионов, о чем самому Ромеро не было сообщено заранее.

Манчестер Юнайтед намерен рассмотреть только вариант полноценного трансфера аргентинца за 8 миллионов фунтов, но заинтересованные клубы считают эту сумму завышенной. Впрочем, Ромеро еще может перебраться в МЛС, где трансферное окно закрывается 29 октября.

Ранее сообщалось, что свое недовольство отношением руководства к Серхио Ромеро высказали некоторые звездные футболисты Манчестер Юнайтед.