Хавбек может зимой переехать на Олд Траффорд.
Пау Торрес, getty images
14 октября 2020, 11:59
Манчестер Юнайтед желает в зимнее трансферное окно приобрести защитника Вильярреала Пау Торреса, утверждает ESPN.
По данным источника, испанский футболист стал личным выбором главного тренера команды Оле-Гуннара Солскьяера, который заявил о своем желании руководству.
В текущем сезоне защитник принял участие в пяти поединках Примеры в футболке "желтой субмарины", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в стане Юнайтед разгорелся скандал вокруг голкипера команды Серхио Ромеро.