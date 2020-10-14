Англия

Хавбек может зимой переехать на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед желает в зимнее трансферное окно приобрести защитника Вильярреала Пау Торреса, утверждает ESPN.

По данным источника, испанский футболист стал личным выбором главного тренера команды Оле-Гуннара Солскьяера, который заявил о своем желании руководству.

В текущем сезоне защитник принял участие в пяти поединках Примеры в футболке "желтой субмарины", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в стане Юнайтед разгорелся скандал вокруг голкипера команды Серхио Ромеро.