Англия

Никита Евтушенко рассказывает об одном из лучших тренеров мира, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Главный тренер, или как в Англии принято называть эту должность "менеджер" — самая неблагодарная работа в современном футболе. Наверное, стоит уже смириться с тем, что эпоха наставников-долгожителей, которые многие годы своей карьеры отдают на благо единственной команды, подходит к своему завершению. Несмотря на появляющиеся время от времени отрезки неудачных результатов, Алекс Фергюсон продолжал свою работу в Манчестер Юнайтед и стал настоящей легендой, а Арсена Венгеру ежегодно удавалось выводить Арсенал в Лигу чемпионов с далеко не самыми качественными исполнителями, особенно если сравнивать с составом "Непобедимых". За свой неоценимый вклад опытный француз в конце карьеры получил даже от критиковавших его болельщиков заслуженное "Мерси".

Но в нынешних реалиях боссы клубов зачастую не готовы жертвовать временем и предоставлять тренеру возможности справиться с кризисным положением команды. Так произошло и с Маурисио Почеттино, который впервые в истории вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов-2018/19, а уже в ноябре того года был отправлен в отставку из-за ряда неудовлетворительных результатов. Несмотря на статус одного из лучших в своем деле, аргентинский специалист с того момента пребывает в статусе свободного агента. Действительно ли забыли европейские топ-клубы о достижениях Почеттино, поднявшего Тоттенхэм на новый уровень?

Испанский период и вспышка "святых"

Пересказывать всю биографию и карьеру Маурисио Почеттино не стоит, но не упомянуть о его работе в Эспаньоле и Саутгемптоне было бы ошибкой, ведь именно в этих командах аргентинец обратил на себя внимание со стороны футбольной общественности. Мало кто знает, что Почеттино начинал тренерскую карьеру ассистентом наставника женской команды Эспаньола, а уже в январе 2009 году ему доверили руководить каталонским клубом в Ла Лиге. Спустя месяц будущею звезду тренерского цеха ожидала сенсация — победа в дерби над Барселоной Хосепа Гвардиолы, которая стремилась к завоеванию требла! При этом Эспаньол "ошивался" на последних местах турнирной таблицы. Почеттино привнес в каталонскую команду стабильность, однако скромный бюджет клуба не позволял аргентинцу в полной мере реализовать свой потенциал на тренерском мостике. Маурисио ожидал новый период в карьере — английский.

В январе 2013 года руководство Саутгемптона уволило Найджела Эдкинса, что вызвало негодование у болельщиков, а назначение Почеттино, не знавшего языка, подливало масла в огонь. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет и сам Маурисио окажется на месте Эдкинса... Впрочем, непродолжительный период карьеры в стане "святых" стал определяющим для аргентинца: его команда стала угрозой для всех топ-клубов Премьер-лиги, а Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси лично стали жертвами Саутгемптона. Стоит ли напоминать, как спустя некоторое время игроки "святых" стали едва не главными целями для грандов АПЛ на трансферном рынке? Шнайдерлин, Лаллана, Клайн, Чеймберс и Люк Шоу — лишь некоторая часть из них. Именно после ухода Почеттино в Тоттенхэм эти парни разошлись по более именитым командам.

Новая глава в истории Тоттенхэма

Над Тоттенхэмом часто подшучивают в Англии из-за отсутствия трофеев. Последний из них был завоеван в 2008 году, да и тот далеко не самый престижный — Кубок английской лиги. Данную тенденцию не удалось изменить и Почеттино, но с ним "шпоры" стали вице-чемпионами Премьер-лиги в сезоне-2016/17 и наконец-то поставили под сомнение статус Арсенала в качестве королей Северного Лондона. Да, болельщики "канониров", команда которых ежегодно финишировала выше Тоттенхэма в турнирной таблице, уже четыре года подряд не празднуют так называемым День святого Тоттерингема. В этом большая заслуга именно Почеттино.

Главным же успехом аргентинского специалиста в Тоттенхэме остается тот самый выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, когда после минимального домашнего поражения от "сказочного" Аякса, в Амстердаме "шпоры" показали настоящий характер. Проигрывая по итогам первого тайма со счетом 0:2, после перерыва Тоттенхэм забил три мяча и выбил из турнира Аякс. Драматичности этой победы прибавило то, что третий гол в исполнении Лукаса Моуры пришелся на шестую минуты компенсированного времени.

В финале Лиги чемпионов команде Маурисио Почеттино не удалось повторить успех противостояния с Аяксом, а "ушастый" в итоге отправился в трофейную комнату Ливерпуля. Игроки Тоттенхэма не смогли сходу оправиться от упущенной возможности, что отразилось на результатах в следующем сезоне. После двух лет без трансферов, Почеттино наконец-то получил возможность усилить состав, но новички в лице Ндомбеле, Ло Чельсо и Сессеньона не помогли аргентинцу избежать увольнения. Проблема явно была в психологии команды, и Дэниэл Леви решил бороться с этим радикально — приглашением скандального Жозе Моуриньо и расставанием с Почеттино, которому продолжали доверять футболисты. Для них это увольнение также стало большой неожиданностью.

Почеттино хотел контролировать положение дел в клубе, однако руководство было не готово предоставить ему эту возможность. Более того, данная ситуация выглядит таким образом, что Маурисио попросту выгнали из команды, когда он пожелал большего, чем оставаться просто тренером. Почеттино хотел быть человеком, который, помимо тренировочного процесса, отвечает за трансферную политику клуба, продление контрактов футболистов, назначение необходимых ему людей на клубные должности. У боссов Тоттенхэма был совершенно иной взгляд на будущее клуба.

"Это было тяжелое и вымученное решение, — признавался Дэниэл Леви. — Нелегко попросить человека уйти из клуба, в котором он проработал более пяти лет. Моя душа подсказывала не делать этого, но логика говорила об обратном. У меня с Почеттино были не просто отношения работодатель-работник, но и дружеские. Возможно, мы когда-то вернемся к этому, но сейчас все в замешательстве. Факты говорят о том, что результаты оказались не такими, какими они должны были быть. Мы должны делать вещи, которые лучше для клуба. Только время все расставит по своим местам".

Интерес Реала и Барселоны, но статус безработного. Дальнейший путь Почеттино

Успехи в Тоттенхэме попросту не могли не вызвать интерес у лучших европейских клубов к персоне Почеттино. Больше всего пресса говорила о Барселоне и Реале, но именно работу в мадридском гранде Маурисио определил в качестве своей цели, о чем он неоднократно заявлял в своих интервью. Казалось, что после провалов Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, мечты Почеттино станут реальностью, но "сливочные" решили пойти по проверенному пути и вновь пригласили Зинедина Зидана. Сегодня именитого француза видят в качестве наставника Реала на долгие годы, что звучит весьма непривычно, если вспоминать о прошлых частых изменениях в тренерском штабе мадридцев .

Что касается Барселоны, то в условиях финансового кризиса и недавней неразберихи внутри команды, руководство каталонцев не могло позволить себе назначение одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира. На фоне конфликтов клуба с Месси, критики со стороны болельщиков, необходимости разгрузить зарплатную ведомость и проблем в обороне, приглашение специалиста, который открыто поет дифирамбы в прессе Реалу, могло сыграть с боссами "сине-гранатовых" очередную злую шутку. Рисковать в сложившейся ситуации — дело опрометчивое, да и не факт, что сам Почеттино согласился бы работать на Камп Ноу. Зачем вообще тогда пробовать провернуть эту сделку?

Но кто же готов в условиях пандемии коронавируса серьезно раскошелиться на звездного тренера? Слухи о Бенфике и Роме выглядят несерьезно, Интер решил не делать поспешных шагов и доверился Антонио Конте, а Ювентус предпочел так называемую "политику сердец" и заменил Маурицио Сарри на Андреа Пирло. Сейчас авторитетные британские СМИ сообщают, что следующим местом работы Почеттино вполне может стать Манчестер Юнайтед, поскольку в последних матчах Оле-Гуннар Солскьяер потерпел тотальный провал, когда "красные дьяволы" впервые за 14 лет проиграли Арсеналу на Олд Траффорд, а затем уступили Истанбулу в Лиге чемпионов.

ПСЖ? Тоже вариант, то аргентинцу придется дожидаться вылета парижан из Лиги чемпионов или тотального провала Тухеля во внутренних турнирах. Есть ли это время у Почеттино? С одной стороны, да, ведь ему всего 48 лет, но с другой стороны, аргентинец уже почти год без футбола, а предложения от мадридского Реала можно и вовсе не дождаться... Понятно, что Почеттино хочет наконец-то поработать в команде, где он не будет заложником финансовых возможностей клуба. Сейчас это особенно проблематично, поэтому вопрос о том, когда аргентинский специалист вернется на тренерский мостик, по-прежнему остается открытым.