Англия

Брэди Тамвуд еще нескоро появится на британских стадионах.

Суд вынес вердикт по делу против фаната Вест Хэма Брэдли Тамвуда, который в феврале 2019 года оскорблял вингера Ливерпуля Мохаммеда Салаха на расистской почве, сообщает ВВС.

Тамвуду запретили посещать стадион в течение трех лет, а также обязали выплатить штраф в размере 400 фунтов. Еще 125 фунтов он выплатит как компенсацию Салаху и суду. Брэдли признал свою вину.

Вест Хэм, как и обещал, всячески способствовал расследованию. В частности, "молотки" передали записи с видеокамер стадиона.