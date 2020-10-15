Англия

Португалец объяснил свою замену в матче.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал слухи о том, что в матче против Тоттенхэма его заменили из-за того, что он начал скандал в раздевалке в перерыве.

"Об этом было много слухов. Сначала говорили, что был конфликт со всей командой, затем — что с Линделефом. Все это неправда.

Я считаю, что это способ дестабилизировать команду. Сказанное никоим образом не соответствует действительности.

Меня заменили в перерыве по техническому решению. Тренер сказал мне, что игра почти закончена и впереди нас ждет еще много игр. Понятно. Я не был удовлетворен, но ничего не сказал", — сказал полузащитник Sport TV.

Ранее сообщалось, что Фернандеш стал лучшим игроком прошлого сезона по версии болельщиков.