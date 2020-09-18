Португальский полузащитник продолжает собирать награды.
Бруну Фернандеш, getty images
18 сентября 2020, 11:59
Бруну Фернандеш получил награду лучшему игроку прошлого сезона по версии болельщиков, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Португальский полузащитник в прошлом сезоне провел 22 поединка за Манчестер Юнайтед, отметившись 12 голами и восемью результативными передачами.
Бруну Фернандеш набрал 35,5%, на второй позиции расположился Антони Мартиаль с 34%, замкнул тройку Маркус Рашфорд с 10,4%.
Отметим, что в прошлом сезоне аналогичной награды удостоился Люк Шоу.
Напомним, что Бруну Фернандеш также стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.