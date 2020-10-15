Англия

Похоже, Ньюкаслу придется подождать своего голкипера как минимум до декабря.

У вратаря Ньюкасла Мартина Дубравки восстановление после операции на пятке проходит медленнее предполагаемого. Как сообщает The Times, новой предположительной датой возвращения словака стал декабрь.

Дубравка, который в прошлом сезоне сделал больше всех сэйвов в Премьер-лиге, был прооперирован после того, как травмировал пятку на пробежке в Словакии в конце августа.

Мартин перенес операцию и надеялся вернуться через шесть недель, но после снятия защитного "сапога" доктора установили, что возвращение словака откладывается.

Однако есть и хорошие новости для Ньюкасла: один из ключевых игроков "сорок", Аллан Сен-Максимен заключил новый шестилетний контракт с клубом.