Новое соглашение француза с "сороками" рассчитано до 2026 года.
Стив Брюс и Аллан Сен-Максимен, ФК Ньюкасл
14 октября 2020, 22:59
Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с крайним полузащитником Алланом Сен-Максименом.
23-летний француз подписал с "сороками" новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются.
Напомним, Сен-Максимен выступает за Ньюкасл с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел три поединка в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.