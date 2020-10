Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с крайним полузащитником Алланом Сен-Максименом.

23-летний француз подписал с "сороками" новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!



Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️