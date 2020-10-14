Англия

Новое соглашение француза с "сороками" рассчитано до 2026 года.

Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с крайним полузащитником Алланом Сен-Максименом.

23-летний француз подписал с "сороками" новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!



Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020

Напомним, Сен-Максимен выступает за Ньюкасл с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел три поединка в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.