Нападающий может сменить Италию на Англию.
Пауло Дибала, getty images
15 октября 2020, 11:40
Руководство Челси рассматривает вариант с приобретением нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, утверждает Tutto Mercato Web.
По данным источника, лондонцы готовы приобрести аргентинского футболиста, если он не подпишет новый контракт с туринцами.
Отмечается, что Ювентус все же намерен удержать игрока в составе. Кроме того, Челси интересуется форвардом Интера Лаутаро Мартинесом, но сам футболист не заинтересован в трансфере.
Ранее сообщалось, что новый контракт может получить полузащитник Челси Жоржиньо.