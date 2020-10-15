Англия

Нападающий может сменить Италию на Англию.

Руководство Челси рассматривает вариант с приобретением нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, утверждает Tutto Mercato Web.

По данным источника, лондонцы готовы приобрести аргентинского футболиста, если он не подпишет новый контракт с туринцами.

Отмечается, что Ювентус все же намерен удержать игрока в составе. Кроме того, Челси интересуется форвардом Интера Лаутаро Мартинесом, но сам футболист не заинтересован в трансфере.

Ранее сообщалось, что новый контракт может получить полузащитник Челси Жоржиньо.