Англия

Нападающий Колин Казим-Ричардс испытает свои силы в Чемпионшипе.

Дерби Каунти подписал контракт до конца сезона-2020/21 с Колином Казим-Ричардсом — сообщил официальный сайт клуба.

Уроженец Лондона, решивший выступать за сборную Турции (37 матчей, 2 гола), играл в Англии за Бери, Брайтон, Шеффилд Юнайтед, после чего началась его эпоха путешествий.

Колин играл за Фенербахче, Тулузу, Галатасарай, Олимпиакос, ненадолго вернулся в Англию — Блэкберн, а затем были Бурсаспор, Фейеноорд, Султик, Куритиба, Коринтианс, Лобос, Веракрус и Пачука.

34-летний нападающий прибыл в Дерби в статусе свободного агента, и после довольно долгого просмотра все-таки убедил руководство "баранов", что он может им пригодиться.