Англия

Football.ua представляет анонс матча пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства, одним из которых станет встреча двух лондонских коллективов — Тоттенхэма и Вест Хэма.

Воскресенье, 18 октября, 18:30. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Жозе Моуриньо высказывал недовольство в сторону руководства Английской футбольной лиги из-за составления непростого календаря для Тоттенхэма, который в сентябре одновременно принимал участие в квалификации Лиги Европы, Кубке английской лиги и Премьер-лиге. Несмотря на это, после четырех туров "шпоры" занимают шестую строчку, хотя две победы, одну ничью и одно поражение вряд ли можно считать запредельным успехом, учитывая амбиции лондонского клуба. Тем не менее, Тоттенхэм продолжает выступления как в еврокубках, так и в Кубке английской лиги, поэтому на данном этапе можно ненадолго закрыть глаза на потерянные очки в матчах с Эвертоном (0:1) и Ньюкаслом (1:1).

А вот что касается побед Тоттенхэма в АПЛ, то здесь они были весьма фееричными и обсуждаемыми. Против Саутгемптона настоящий перформанс продемонстрировал атакующий дуэт Кейна и Сона, который записал в свой общий актив девять результативных действий и принес "шпорам" уверенные три очка (5:2). Вторая же победа произошла не где-нибудь, а на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед часто ошибался в обороне и пропустил шесть мячей, хотя спорное удаление Мартиаля в ситуации с Ламелой стало одной из самых рассматриваемых тем в прессе по итогам четвертого тура АПЛ.

Вест Хэм же начал новый сезон с двух поражений от Ньюкасла (0:2) и Арсенала (1:2), однако в матче с "канонирами" именно "молотобойцы" были ближе к победе. Но результат на табло, поэтому Дэвиду Мойесу в очередной раз не удалось избежать критики, пока он не отправился на карантин из-за положительного теста на коронавирус. Главный тренер в предстоящих матчах был вынужден руководить командой из своего дома, а непосредственно на бровке работали его помощники.

Называйте это совпадением или чьим-то заговором, но в отсутствие Мойеса Вест Хэм начал побеждать. И ладно если бы противостояли лондонскому клубу аутсайдеры, но это далеко не так. Сначала разгромное поражение потерпел Вулверхэмптон (4:0), а затем "молотобойцы" разобрались с Лестером (3:0), который за тур до этого отправил в ворота Манчестер Сити пять мячей. Уже против Тоттенхэма Мойес должен присутствовать на бровке. Хорошо это или плохо — покажет только игра.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Тоттенхэм. На победу команды Жозе Моуриньо предлагается коэффициент 1,61, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Не сыграют: ... — Фредерикс

Под вопросом: Бэйл, Дайер, Ло Чельсо, Танганга, Бергвейн — Масуаку

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua