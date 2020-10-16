Англия

Нигерийский защитник решил связать свое будущее с клубом из России.

Крайний защитник Челси Виктор Мозес продолжит карьеру в Спартаке. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

29-летний нигериец перешел в новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона, однако Спартак оставил за собой право выкупить контракт футболиста на постоянной основе.

Напомним, что в прошлой кампании Мозес на правах аренды защищал цвета Фенербахче и Интера, за которые он провел во всех турнирах 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.