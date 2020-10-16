Англия

"Речники" попытаются заполучить конголезского вингера.

Нападающий Эвертона Янник Боласи попал в сферу интересов Мидлсбро, сообщает Sky Sports.

Клуб из Чемпионшипа хочет укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытается арендовать конголезского вингера. "Речники" уже пытались подписать форварда в прошлом году, но тогда он решил присоединиться к Астон Вилле.

Боласи перешел в Эвертон в 2016 году из Кристал Пэлас, но провел всего 32 поединка в футболке "ирисок", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Мидлсбро снова арендовал полузащитника Манчестер Сити Патрика Робертса.