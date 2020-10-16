Англия

Менеджер высказался накануне матча против Эвертона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свою оценку работе главного тренера Эвертона Карло Анчелотти.

"Топ-команда, топ-менеджер. То, что я думаю о Карло Анчелотти, никогда не было секретом. Я могу уважать его как человека и как тренера. Если честно, он замечательный человек".

"Я знал, с первого дня, когда я услышал, что он подпишет контракт с Эвертоном, я подумал: "О, очередной достойный претендент в очереди".

"Летом они нашли в значительной степени именно тех игроков, которые им были нужны для улучшения и без того довольно хорошей команды. Вместе с тем, что они стали более привычными к тому, что Карло хочет, чтобы они делали, они стали довольно сильной командой. я действительно не удивлен их игрой", — сказал Клопп Premier League Productions.

Ранее сообщалось, что целый ряд лидеров Ливерпуля смогут помочь команде в игре против Эвертона.