Менеджер высказался накануне матча против Эвертона.
Юрген Клопп, getty images
16 октября 2020, 09:05
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свою оценку работе главного тренера Эвертона Карло Анчелотти.
"Топ-команда, топ-менеджер. То, что я думаю о Карло Анчелотти, никогда не было секретом. Я могу уважать его как человека и как тренера. Если честно, он замечательный человек".
"Я знал, с первого дня, когда я услышал, что он подпишет контракт с Эвертоном, я подумал: "О, очередной достойный претендент в очереди".
"Летом они нашли в значительной степени именно тех игроков, которые им были нужны для улучшения и без того довольно хорошей команды. Вместе с тем, что они стали более привычными к тому, что Карло хочет, чтобы они делали, они стали довольно сильной командой. я действительно не удивлен их игрой", — сказал Клопп Premier League Productions.
Ранее сообщалось, что целый ряд лидеров Ливерпуля смогут помочь команде в игре против Эвертона.