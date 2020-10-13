Англия

У Ливерпуля смогут сыграть три важных игрока.

Джордан Хендерсон, Садио Мане и Тиаго Алькантара смогут сыграть против Эвертона, сообщает talkSport.

Англичанин получил повреждение еще в конце прошлого сезона и наконец-то сможет помочь команде. Ранее Хендерсон отыграл за сборную своей страны.

Садио Мане и Тиаго Алькантара, в свою очередь, переболели коронавирусом. Наби Кейта еще не выздоровел и в поединке не сыграет.

Напомним, что матч Ливерпуль — Эвертон состоится в субботу, 17 октября. Начало встречи - в 14:30 по киевскому времени.