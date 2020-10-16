Англия

Защитник Пабло Сабалета решил повесить бутсы на гвоздь.

Аргентинский правый защитник Вест Хэма Пабло Сабалета попрощался с футболом, о чем объявил в своем Твиттере.

"После 18-летней профессиональной карьеры я принял решение закончить играть в футбол, – написал 35-летний аргентинец. – Это были замечательные годы, которые дали мне возможность пережить множество уникальных моментов".

"Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня во время этого восхитительного путешествия: клубы, товарищей по команде, тренеров, мою семью и друзей".

Сабалета отыграл 58 матчей (0 голов) за национальную сборную Аргентины и выступал в составе Сан-Лоренсо (79 матчей во всех турнирах, 8 голов), Эспаньола (102, 3), Манчестер Сити (333, 12) и Вест Хэма (80, 1).

Пабло дважды выигрывал АПЛ (2012 и 2014), Кубок английской лиги (2014 и 2016) и по одному разу Кубок (2011) и Суперкубок (2012) Англии.