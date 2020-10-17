Тренер поведал о работе с форвардом.
Юрген Клопп, getty images
17 октября 2020, 08:52
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал плохую форму нападающего команды Роберто Фирмино.
"Не знаю, когда это станет для меня проблемой. Ситуация с Фирмино даже не близко к тому, чтобы стать проблемой.
"Для меня суть о том, насколько он важен, насколько он влияет на команду. Мы проиграли последнюю игру Премьер-лиги, но до этого выиграли остальные матчи АПЛ. Роберто не забил, но имел огромное влияние", — сказал Клопп.
Ранее немецкий специалист высказал свое отношение к главному тренеру Эвертона Карло Анчелотти.