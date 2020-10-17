Англия

Тренер поведал о работе с форвардом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал плохую форму нападающего команды Роберто Фирмино.

"Не знаю, когда это станет для меня проблемой. Ситуация с Фирмино даже не близко к тому, чтобы стать проблемой.

"Для меня суть о том, насколько он важен, насколько он влияет на команду. Мы проиграли последнюю игру Премьер-лиги, но до этого выиграли остальные матчи АПЛ. Роберто не забил, но имел огромное влияние", — сказал Клопп.

Ранее немецкий специалист высказал свое отношение к главному тренеру Эвертона Карло Анчелотти.