Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Эвертон и Ливерпуль.

Субботняя часть поединков пятого тура Английской Премьер-лиги будет преисполнена знаковыми противостояниями. Зачинателем игрового дня станет матч на "Гудисон Парк", где пройдет очередное мерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем.

После международной паузы Карло Анчелотти сделал пару изменений в стартовом составе своей команды. Все они направлены на линию полузащиты, где с первых минут сыграют бразилец Аллан и Андре Гомеш.

У Ливерпуля до сих пор не может восстановиться голкипер Алиссон Беккер, место которого в привычном стиле займет Адриан, однако стоит отметить возвращение в стартовый состав Садио Мане и Тиаго Алькантары, которые были подвержены пагубному воздействию коронавируса COVID-19 в недавнем прошлом.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Мина, Майкл Кин, Динь — Дукуре, Аллан, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Ольсен, Годфри, Делф, Сигурдссон, Дэвис, Ивоби, Бернард.



Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Тиаго — Салах, Фирмино, Мане.