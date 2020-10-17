Англия

Поединок чемпионата Англии завершился со счетом 3:3.

Челси не сумел обыграть на своем поле Саутгемптон, сыграв вничью со счетом 3:3. Лондонский клуб лидировал в счете большую часть матча, но позволил "святым" сравнять на второй компенсированной минуте.

Нападающий Тимо Вернер впервые отличился в футболке "синих", оформив дубль, а полузащитник Кай Хаверц забил первый гол в АПЛ. В составе Саутгемптона забивали Данни Ингз, Че Адамс и Янник Вестергор.

Стоит отметить, что в этом матче в составе Челси дебютировал полузащитник Хаким Зийех.

Челси – Саутгемптон 3:3

Голы: Вернер, 15, 28, Хаверц, 59 – Ингз, 43, Адамс, 57, Вестергор 90+2.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Чилуэлл – Канте, Жоржиньо – Пулишич (Джеймс, 87), Хавертц, Маунт (Зиех, 72) – Вернер (Абрахам, 90).

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран – Уолкотт, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 87), Редмонд (Телла, 77) – Адамс (Лонг, 86), Ингз.

Предупреждения: Чилуэлл – Ромеу.