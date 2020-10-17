Представляем вашему вниманию видеообзор игры Премьер-лиги.
Ман Сити - Арсенал, Getty Images
17 октября 2020, 23:58
Команда Хосепа Гвардиолы в пятом туре АПЛ отпраздновала минимальную победу над Арсеналом (1:0). Единственный гол забил за Манчестер Сити вингер Рахим Стерлинг.
Манчестер Сити — Арсенал 1:0
Гол: Стерлинг, 23
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Канселу — Силва, Родри, Фоден (Фернандиньо, 89) — Марез, Агуэро (Гюндоган, 65), Стерлинг
Арсенал: Лено — Габриэль, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака (Партей, 83), Сака — Пепе (Нкетиа, 83), Обамеянг, Виллиан (Ляказетт, 69)
Предупреждения: Родри, Канселу, Диаш, Аке — Партей