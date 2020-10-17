Англия

Гол Рахима Стерлинга принес "горожанам" победу над командой Микеля Артеты (1:0).

В одном из центральных матчей пятого тура АПЛ встречались Манчестер Сити и лондонский Арсенал. Хосеп Гвардиола испытывал проблемы с составом, но были также и хорошие новости – впервые в текущем сезоне смог выйти на поле Серхио Агуэро. Микель Артета не задействовал звездного новичка гостей Томаса Партея с первых минут, оставив его в запасе. Сразу же после стартового свистка "горожане" забрали мяч под свой контроль и могли открыть счет уже на первой минуте усилиями Мареза, но его обводящий удар оказался неточным. Хозяева еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику.

"Канониры" на несколько минут перехватили инициативу, но не особо рвались в атаку, быстро вернув мяч манкунианцам. Они раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Не помогали и подачи со стандартов. С каждой минутой игровое преимущество хозяева становилось все более ощутимым. Ожидалось, что Арсенал не сможет удерживать ничейный счет долгое время, и это таки произошло. В середине тайма Лено справился с ударом Фодена из пределов штрафной, но уже ничего не смог поделать с добиванием от Стерлинга – 1:0.

Уже через две минуты Сака едва не сравнял счет. Букайо прошел двоих оппонентов и пробил под перекладину, но Эдерсон не позволил мячу оказаться в сетке. Еще через несколько минут забить мог уже Марез, который легко ушел от Тирни и пробил в ближний угол, но Лено выручил своих защитников. Со временем Манчестер Сити снова полностью забрал мяч себе и проводил атаку за атакой. Одна из них должна была завершиться голом Фодена, но Фил не сумел переиграть Лено в ближнем бою.

Подопечные Гвардиолы еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его во владение сопернику. Арсенал смело шел вперед и едва не завершил классную комбинацию взятием ворот. Обамеянг вывел Сака один на один с Эдерсоном, но Букайо не использовал свой шанс. Подопечные Артеты предпринимали попытки сравнять счет до ухода на перерыв, однако больше не угрожали воротам соперника. Таким образом, команды отправились в раздевалки при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу же после возобновления игры гости забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Они провели несколько затяжных атак, но опасными моментами они не заканчивались. Не приводили к ударам по воротам и заработанные угловые. Со временем манкунианцы перехватили инициативу, надолго забрав мяч в свое владение. Они едва ли не всем составом перебрались на чужую половину поля, но это не помогало вскрыть оборону соперника.

Подопечные Гвардиолы продолжали атаковать большими силами, но это не приносило никакой пользы. Арсенал время от времени перехватывал инициативу и мог забить благодаря заработанному опасному штрафному. Но прямой удар Давида Луиса оказался неточным. На некоторое время игра совсем успокоилась. Команды по очереди контролировали мяч в центре поля без продвижения к воротам друг друга. После того, как хозяева активизировались, Давид Луис мог помочь сопернику забить. Защитник едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Канселу, но мяч не оказался в сетке, разминувшись со створом.

Затем "горожане" провели еще несколько классных атак, но они не завершались опасными моментами. А вот лондонцы получили еще одну отличную возможность забить после заработанного штрафного. В этот раз прямой удар нанес Пепе, но и он оказался неточным. До окончания встречи "канониры" предпринимали попытки забить, раз за разом загружая мяч в штрафную, но эти подачи оказывались безадресными. Им так и не удалось потревожить Эдерсона, так что не удалось и спастись. Как итог, подопечные Гвардиолы одержали скромную победу, которая позволила им подняться на десятое место.

В шестом туре Манчестер Сити сыграет с Вест Хэмом, а Арсенал сразится с Лестером.

Манчестер Сити — Арсенал 1:0

Гол: Стерлинг, 23

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Канселу — Силва, Родри, Фоден (Фернандиньо, 89) — Марез, Агуэро (Гюндоган, 65), Стерлинг

Арсенал: Лено — Габриэль, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака (Партей, 83), Сака — Пепе (Нкетиа, 83), Обамеянг, Виллиан (Ляказетт, 69)

Предупреждения: Родри, Канселу, Диаш, Аке — Партей