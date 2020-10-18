Англия

Бывший защитник Вест Хэма решил прекратить выступления.

Валлиец Джеймс Коллинз в эфире Sky Sports объявил о завершении карьеры. 37-летний защитник Вест Хэма оставался без клуба с лета 2019 года, когда покинул Ипсвич.

На вопрос о том, ищет ли он новый клуб, Джеймс ответил: "Нет, прекратил. Да, я все. Закончил карьеру. Я не собирался что-то говорить, хотел просто молча окончить карьеру".

Джеймс начинал карьеру в 200 году в Кардифф Сити, после чего перебрался в 2005 в Вест Хэм, а позже в Астон Виллу (в 2009). С 2012 и по 2018 Коллинз снова выступал за Вест Хэм, после чего ушел в Ипсвич. Он сыграл 279 матчей в Премьер-лиге и забил 11 голов.

По утверждения talkSPOR, Вест Хэм расстался с проведшим 11 лет в клубе Коллинзом по электронной почте.

Коллинз провел 51 матч за сборную Уэльса, отметившись тремя голами. Он был частью команды, которая дошла до полуфинала Евро-2016.