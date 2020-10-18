Англия

Football.ua представляет анонс матча пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты вернулись после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства, одним из которых станет встреча между Лестером и Астон Виллой.

Воскресенье, 18 октября, 21:15. Кинг Пауэр, Лестер. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Лестер и Астон Вилла являются одними из лидеров турнирной таблицы после первых туров. Если положение "лис" на верхушке не вызывает особого удивления, то вот команда Дина Смита многих заставила обратить на себя особое внимание. Астон Вилла боролась в прошлом сезоне за сохранение прописки в английском первенстве, а уже в новой кампании сумела набрать максимальное количество очков после трех туров (один матч перенесли на более позднюю дату).

Астон Вилла в победных поединках против Шеффилд Юнайтед (1:0) и Фулхэма (3:0) сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Непосредственную роль в этом сыграла блестящая игра голкипера Эмильяно Мартинес, перешедшего из лондонского Арсенала в минувшее трансферное окно. Но если Шеффилд Юнайтед и Фулхэм сейчас находятся на дне таблицы, и победа над ними вполне закономерна, то вот в матче с Ливерпулем "львы" сотворили настоящую историю: действующий чемпион Англии пропустил в свои ворота целых семь мячей (7:2), что нельзя оправдывать лишь отсутствием Садио Мане и Алиссона.

Что касается Лестера, то эта команда из тура в тур вызывала неоднозначные эмоции. Успех после уверенных побед над Вест Бромвичем (3:0) и Бернли (4:2) подопечные Брендана Роджерса закрепили в противостоянии с Манчестер Сити. "Горожане" тогда потерпели от Лестера разгромное поражение со счетом 5:2, а вишенкой на торте того матча стал гол Джеймса Мэддисона из-за пределов штрафной площади.

Учитывая такую уверенную победу над одним из топ-клубов Англии, Вест Хэм не должен был стать особой преградой для "лис". Да, до этого лондонский клуб неожиданно прервал неудачную серию и разгромил Вулверхэмптон, но чтобы это повторилось вновь — перестаньте! На деле же Лестер на своем поле пропустил от Вест Хэма три мяча, при этом создав довольно скромное количество моментов у ворот соперника (0:3). На пути Лестера теперь стоит еще одна "маленькая сенсация", победа над которой — идеальная возможность реабилитироваться после неудачного поединка с "молотобойцами".

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Лестер. На победу команды Брендана Роджерса предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Ндиди, Перейра, Бенкович, Амарти, Сеюнджю — Уэсли.

Под вопросом: Грей, Эванс, Мэддисон, Варди, Прат, Морган — Хитон, Энгелс, Хаус

прогноз 3:2

Никита Евтушенко, Football.ua