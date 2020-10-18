Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и лондонский Вест Хэм.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
18 октября 2020, 17:42
В воскресной части поединков также нашлось место для принципиальных противостояний в рамках отдельных городов. Битва между северным и восточным районами Лондона развернется в пятом туре Английской Премьер-лиги, а ее участники поспорят за право попасть в еврокубковую зону.
Жозе Моуриньо возвращается после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных с двумя заменами в своем стартовом составе: Тобиас Алдервейрельд и Стивен Бергвейн начнут игру против Вест Хэма с первых минут.
От Дэвида Мойеса ротации не последовало, поэтому, как в победной игре против Лестера (3:0), украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет игру со скамейки для запасных.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле — Бергвейн, Кейн, Сон.
Запасные: Харт, Доэрти, Дэвис, Уинкс, Бэйл, Моура, Винисиус.
Запасные: Рандольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Снодграсс, Нобл, Ярмоленко.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс — Антонио.
Матч Тоттенхэм — Вест Хэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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