Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и лондонский Вест Хэм.

В воскресной части поединков также нашлось место для принципиальных противостояний в рамках отдельных городов. Битва между северным и восточным районами Лондона развернется в пятом туре Английской Премьер-лиги, а ее участники поспорят за право попасть в еврокубковую зону.

Жозе Моуриньо возвращается после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных с двумя заменами в своем стартовом составе: Тобиас Алдервейрельд и Стивен Бергвейн начнут игру против Вест Хэма с первых минут.

От Дэвида Мойеса ротации не последовало, поэтому, как в победной игре против Лестера (3:0), украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет игру со скамейки для запасных.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле — Бергвейн, Кейн, Сон.

Запасные: Харт, Доэрти, Дэвис, Уинкс, Бэйл, Моура, Винисиус.



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс — Антонио.