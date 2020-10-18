Англия

Ярмоленко принял участие в безумном камбэке Вест Хэма в дерби с Тоттенхэмом

После выхода украинского полузащитника на замену, коллектив Дэвида Мойеса сумел отыграть три пропущенных мяча (3:3).

Тоттенхэм — Вест Хэм, Getty Images

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Тоттенхэм — Вест Хэм 3:3

Голы: Сон, 1, Кейн, 8, 16 — Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (авт.), Лансини, 90+4



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 73) — Бергвейн (Бэйл 73), Кейн, Сон (Моура, 80).



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 77) — Антонио (Ярмоленко, 77).



Предупреждения: Антонио, Соучек, Масуаку, Лансини.