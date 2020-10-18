Англия

Гол Баркли в компенсированное время принес гостям три очка.

Лестер в рамках пятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Астон Виллу и уступил с минимальным счетом.

Единственный гол в матче забил Росс Баркли уже в компенсированное время к поединку.

Лестер — Астон Вилла 0:1

Гол: Баркли, 90+1

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Тилеманс, Прат (Мэддисон, 68), Менди (Чоудури, 78) — Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Таргетт — Баркли, Макгинн, Грилиш, Трезеге (Траоре, 81), Дуглас Луис — Уоткинс.

Предупреждения: Перес, Тилеманс, Кастань, Эванс — МакГин, Кэш, Луис