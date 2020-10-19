Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле не сумел удержать победу над Брайтоном (1:1).

"Орлы" минимально вели в счете практически на протяжении всего матча, пока МакАллистер на 90-й минуте не добыл для Брайтона ничейный результат.

Cмотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас — Брайтон:

Кристал Пэлас — Брайтон 1:1

Голы: Заа, 19 — МакАллистер, 90

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Уорд, Ридевалд — Макартур, Шлупп (Бентеке, 88), Таунсенд, Куяте — Заа, Батшуайи (Миливоевич, 83).

Брайтон: Райан — Берн (Гросс, 82), Данк, Уайт — Лэмпти, Марч, Лаллана (МакАллистер, 78), Троссард (Коннолли, 78), Биссума — Уэбстер, Мопе.

Предупреждения: Райан, Биссума — Митчелл, Гуаита, Макартур.

Удаление: Данк, 90