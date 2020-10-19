Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Кристал Пэлас — Брайтон, getty images
19 октября 2020, 08:42
В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле не сумел удержать победу над Брайтоном (1:1).
"Орлы" минимально вели в счете практически на протяжении всего матча, пока МакАллистер на 90-й минуте не добыл для Брайтона ничейный результат.
Cмотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас — Брайтон:
Кристал Пэлас — Брайтон 1:1
Голы: Заа, 19 — МакАллистер, 90
Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Уорд, Ридевалд — Макартур, Шлупп (Бентеке, 88), Таунсенд, Куяте — Заа, Батшуайи (Миливоевич, 83).
Брайтон: Райан — Берн (Гросс, 82), Данк, Уайт — Лэмпти, Марч, Лаллана (МакАллистер, 78), Троссард (Коннолли, 78), Биссума — Уэбстер, Мопе.
Предупреждения: Райан, Биссума — Митчелл, Гуаита, Макартур.
Удаление: Данк, 90