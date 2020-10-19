Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Лидс Юнайтед сойдется в противостоянии с Вулверхэмптоном в поединке пятого тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch оценила шансы обеих команд на успех приблизительно одинаково.

Так, на потенциальную Лидса коэффициент составляет 2,55, а вероятность успеха Вулверхэмптона оценивается показателем 2,90. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Рауль Хименес забьет первый гол и результат матча: победа Лидс". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 21,0.

Напомним, матч Лидс — Вулверхэмптон состоится в сегодня, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.