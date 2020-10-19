Англия

Менеджер отреагировал на слухи вокруг испанца.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал слухи о том, что полузащитник Адама Траоре может отправиться в Барселону или Ливерпуль.

№Что я могу сказать по этому поводу, так это то, что Адама рад быть здесь. Вы можете заметить, насколько он счастлив на тренировках, как он сражается за команду на поле. Все будет происходить естественно. Спекуляции вокруг наших игроков нас не беспокоят.

"Мы знаем, что нам нужно делать. Прежде всего, ты должен быть счастлив там, где находится сейчас, и он явно счастлив", — цитирует менеджера Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп лично попросил руководство клуба купить Траоре.