Англия

"Красные" продолжают следить за испанским вингером.

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре по-прежнему входит в сферу интересов Ливерпуля.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, мерсисайдцы попытаются подписать испанского вингера в январе. В приобретении 24-летнего игрока заинтересован лично главный тренер Юрген Клопп.

"Красные" пытались подписать Траоре в минувшее трансферное окно, но не смогли договориться с его клубом.

В текущем сезоне полузащитник провел 5 поединков в футболке "волков", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от идеи приобретения еще одного голкипера.