Англия

Менеджер прокомментировал прошедшее дерби.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти заявил, что несмотря на хороший старт команды в чемпионате, их не стоит сравнивать с Ливерпулем.

"Конечно, это действительно сложно. Результат дерби не значит, что мы находимся на том же уровне, что Ливерпуль, потому что это не так, но я думаю, что это может быть целью для нас — достичь не того же уровня, но соревноваться с ними".

"Я думаю, что пора нам начать думать, что мы сможем обыграть Ливерпуль в будущем, потому что Эвертон давно не может выиграть дерби", — цитирует Анчелотти Goal.

Ранее сообщалось, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк получил тяжелую травму в прошедшем дерби.