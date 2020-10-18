Англия

Мерсисайдцы потеряли лидера обороны на длительный срок.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил серьезную травму колена и не поможет команде в ближайшее время, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ван Дейк травмировался в матче с Эвертоном (2:2) в столкновении с голкипером Джорданом Пикфордом. Нидерландский центрбек прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв крестообразных связок колена.

В ближайшее время 29-летний игрок будет вынужден перенести операцию. По информации СМИ, восстановление защитника может занять семь-восемь месяцев.

В текущем сезоне ван Дейк успел провести 8 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.