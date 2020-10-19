Англия

Судьбу встречи решил автогол Кэлвина Филлипса.

Лидс и Вулверхэмптон закрывали пятый тур Премьер-лиги. На 53-й минуте отличился защитник Вулвз Ромен Саисс, однако после просмотра видеоповтора его гол отменили.

Но все же "волкам" удалось добыть победу. Отличился тот, кто делает это чаще всего: Рауль Хименес забил после передачи Килмана. Мяч так и остался единственным в поединке – 1:0 в пользу Вулверхэмптона.

Лидс – Вулверхэмптон 0:1

Гол: Хименес, 70.

Лидс: Меслье – Эйлинг, Кох, Стрейк (Эрнандес, 75), Даллас – Филлипс – Кошта (Поведа, 71), Клих, Родриго, Хариссон (Рафинья, 82) – Бэмфорд.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коуди, Килман – Семеду, Дендонкер, Моутиньо (Невеш, 82), Нету (Марсал, 89), Саисс – Хименес, Поденсе (Траоре, 65).

Предупреждения: Эйлинг, Филлипс – Моутиньо.