Судьбу встречи решил автогол Кэлвина Филлипса.
Лидс - Вулвз, Getty Images
19 октября 2020, 23:59
Лидс и Вулверхэмптон закрывали пятый тур Премьер-лиги. На 53-й минуте отличился защитник Вулвз Ромен Саисс, однако после просмотра видеоповтора его гол отменили.
Но все же "волкам" удалось добыть победу. Отличился тот, кто делает это чаще всего: Рауль Хименес забил после передачи Килмана. Мяч так и остался единственным в поединке – 1:0 в пользу Вулверхэмптона.
Лидс – Вулверхэмптон 0:1
Гол: Хименес, 70.
Лидс: Меслье – Эйлинг, Кох, Стрейк (Эрнандес, 75), Даллас – Филлипс – Кошта (Поведа, 71), Клих, Родриго, Хариссон (Рафинья, 82) – Бэмфорд.
Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коуди, Килман – Семеду, Дендонкер, Моутиньо (Невеш, 82), Нету (Марсал, 89), Саисс – Хименес, Поденсе (Траоре, 65).
Предупреждения: Эйлинг, Филлипс – Моутиньо.