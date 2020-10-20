Англия

Экс-полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль предложил Эвертону 6 млн фунтов за бразильского хавбека Бернарда, сообщает Goal. Трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 25 октября.

Бернард присоединился к "ирискам" летом 2018 в качестве свободного агента. С тех пор он сыграл в 68 матчах за Эвертон и забил шесть голов.

В нынешнем сезоне 28-летний Бернард не является важным игроком Эвертона. Он не сыграл ни минуты в шести матчах Премьер-лиги. Впрочем, это может измениться в связи с дисквалификацией Ришарлисона.

Сам бразилец не горит желанием переходить в возглавляемый Разваном Луческу Аль-Хиляль. Он предпочитает остаться в Англии.