Англия

Немец и грек не попадут в список из 25 футболистов "канониров", которые смогут участвовать в матчах чемпионата Англии.

Полузащитник Месут Озил и центральный защитник Сократис Папастатопулус могут больше не сыграть за Арсенал как минимум до февраля следующего года, поскольку "канониры" решили исключить их из заявки на поединки английской Премьер-лиги.

Как сообщает Goal, во вторник, 20 октября, Арсенал должен предоставить список из 25 футболистов, которые получат право выступать в чемпионате Англии. По правилам АПЛ, в данный перечень должно входить не более 17 игроков, возраст которых превышает 21 год.

Главный тренер Арсенала Микель Артета имеет в своем распоряжении 19 таких футболистов, поэтому было принято решение не в пользу Озила и Сократиса. Немецкого хавбека и греческого центрбека уже проинформировали о непопадании в состав.

Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым игроком "канониров", а его недельный оклад составляет 350 тысяч фунтов. Неделей ранее как Месут, так и Сократис оказались вне заявки на Лигу Европы, поэтому, вполне возможно, они уже сыграли свой последний матч за Арсенал.