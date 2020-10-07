Лига Европы

Тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на двух опытных футболистов в еврокубке.

Арсенал не планирует заявлять Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса на Лигу Европы, сообщает журналист Джеймс Бендж.

"Канониры" должны будут опубликовать заявку на участие во втором по значимости еврокубке уже в скором времени.

Соперниками лондонского клуба на групповой стадии Лиги Европы станут Рапид, Мольде и Дандолк.

Напомним, что Озил получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.