Тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на двух опытных футболистов в еврокубке.
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07 октября 2020, 22:20
Арсенал не планирует заявлять Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса на Лигу Европы, сообщает журналист Джеймс Бендж.
"Канониры" должны будут опубликовать заявку на участие во втором по значимости еврокубке уже в скором времени.
Соперниками лондонского клуба на групповой стадии Лиги Европы станут Рапид, Мольде и Дандолк.
Напомним, что Озил получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.